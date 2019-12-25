Актер Владимир Селиванов перечислил любимые места в Петербурге

Петербург для артиста более спокойный по сравнению с Москвой.

Актер и музыкант Владимир Селиванов, наиболее известный по роли Вована в сериале "Реальные пацаны", заявил в интервью изданию "Петербург2", что хотел бы пожить в Петербурге. Также артист перечислил самые любимые и романтичные места города на Неве.

Впервые Владимир Селиванов побывал в Северной столице в школьные годы.

Больше всего тогда меня поразили Петергоф и подземные фонтанчики, которые включаются и обливают людей, когда к ним подходишь, а на самом деле там сидят люди на лавочке и дразнят прохожих, включая воду в фонтанах. Владимир Селиванов, актер и музыкант

В настоящее время артист из-за своей загруженности реже стал приезжать в Петербург, но очень рад, когда оказывается в городе ради концертов. Чаще он останавливается в гостинице "Гельвеция" на улице Марата, откуда гуляет до "Пяти углов".

Также Владимир Селиванов обязательно заходит в магазин виниловых пластинок рядом с улицей Марата, а из заведений его последний раз впечатлил ресторан BIRCH с молекулярной кухней. В целом, Северная столица вдохновляет актера еще с детства.

Безусловно, Петербург не может не вдохновлять – это культурная столица России, с музейным фондом от Кунсткамеры до Эрмитажа. Также у меня с Петербургом связано много теплых детских воспоминаний. Я люблю гулять по Дворцовой площади. И еще, мне очень нравится "Севкабель Порт" – там часто проходили съемки, и это действительно атмосферное место. Владимир Селиванов, актер и музыкант

Кроме того, Петербург для Владимира Селиванова более спокойный по сравнению с Москвой. В городе на Неве его привлекают люди – доброжелательные и не меркантильные.

Фото: ВКонтакте / Владимир Селиванов