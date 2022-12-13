После тяжёлой болезни ушел из жизни народный артист России Геннадий Богачев

Известность на экране актёру Богачеву роли в сериалах "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Отпуск в сентябре", "Мастер и Маргарита", "Агент национальной безопасности". Его голосом на экране говорили Ричард Гир, Роберт Де Ниро, Мел Гибсон.

После тяжелой болезни, в возрасте 78 лет ушел из жизни народный артист России, артист БДТ Геннадий Богачев. Артиста не стало 25 апреля, сообщили в пресс-службе БДТ.

Мы приносим самые искренние соболезнования родным и близким Геннадия Петровича, всем, кто его знал и любил. БДТ

В 1969 году, сразу после выпуска из Ленинградского театрального института, Геннадий Богачев был принят в труппу театра Георгием Товстоноговым. Благодаря широкому жанровому диапазону и многогранности актерского дара Богачева, артисту находилось место едва ли не в каждом спектакле Товстоногова. Среди его знаменитых работ – роли в теперь уже легендарных спектаклях Товстоногова "Ханума", "Пиквикский клуб", "Ревизор", "Волки и овцы", "На дне".

Известность на экране актёру Богачеву роли в сериалах "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Отпуск в сентябре", "Мастер и Маргарита", "Агент национальной безопасности". Его голосом на экране говорили Ричард Гир, Роберт Де Ниро, Мел Гибсон.



О панихиде в БДТ будет объявлено дополнительно.

Фото: БДТ