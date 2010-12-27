Актер Фёдор Добронравов после операции может вернуться на сцену

Актёр идёт на поправку.

Советский, российский актер Федор Добронравов, звезда сериала "Сваты", перенес инсульт и был прооперирован. Актёра привезли в одну из больниц Подмосковья 18 марта.

Как сообщается, ночью 17 марта актеру стало лучше, "но буквально на следующий день симптомы повторились".

Сейчас Федор находится в госпитале. Выписка пока не планируется - предстоит период реабилитации.

По словам художественного руководителя Театра Сатиры, где служит Добронравов, Александра Ширвиндта, врачи планируют выписать Федора из клиники 31 марта, так что 1 апреля он уже сможет вновь выйти на сцену, сообщает "Известия".

Фото: ВКонтакте / Фёдор Добронравов