В 50 лет умер актёр дубляжа Сергей Дьячков, озвучивший капитана Джека Воробья

Он озвучивал Тимона в мультфильме "Король лев" и Джонни Деппа в нескольких фильмах.

Актёр дубляжа Сергей Дьячков умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщили в сообществе актеров озвучки в Facebook.

Сергей Дьячков в1998 году окончил СПбГАТИ, мастерскую А.С. Шведерского. Он работал в петербургских театрах – МДТ и театре "Русская антреприза". Он занимался озвучкой более чем в 160 проектах. В частности, он озвучивал Тимона в мультфильмах "Король лев" и "Тимон и Пумба", Оскара в мультфильме "Подводная братва". Также он был голосом Джонни Деппа ("Пираты Карибского моря: На краю света", "Убийство в Восточном экспрессе"), Венсан Касселя ("Багровые реки", "Цена измены"), Джеки Чана ("Вокруг света за 80 дней" и другие), Гая Пирса ("Граф Монте-Кристо").

Также актер играл эпизодические роли в сериалах "Улица разбитых фонарей", "Убойная сила", "Бандитский Петербург".

Причина смерти Сергея Дьячкова не уточняется.

Кадр: из фильма "Убойная сила"