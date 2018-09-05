Актер из сериалов "Ментовские войны" и "Горюнов" Иван Фирсов скончался в Петербурге

Подробности обстоятельств трагедии, дата и место церемонии прощания пока неизвестны.

Стало известно о кончине актера Ивана Фирсова. Портал Kino-Teatr.ru сообщил, что артист ушел из жизни на 58-м году.

Подробности обстоятельств трагедии, дата и место церемонии прощания пока неизвестны.

Иван Фирсов начал карьеру в кинематографе в 2010 году, сыграв небольшую роль в телесериале "Дознаватель". Он родился в Ленинграде. За годы творчества актер снялся более чем в двадцати фильмах и сериалах, среди которых такие проекты, как "Морские дьяволы. Особое задание", "Реализация", "Ментовские войны", "Условный мент", "Невский" и другие.

Фото: кадр из сериала "Горюнов" (2013-2021)