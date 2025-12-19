Актер Артур Арутюнян из "Брата" и "Улиц разбитых фонарей" скончался в Петербурге

Причиной смерти стал инфаркт миокарда.

Актер Артур Арутюнян, запомнившийся зрителям ролью безбилетника в культовом фильме "Брат", ушел из жизни в Санкт-Петербурге в возрасте 68 лет. Эта новость была

обнародована его бывшей супругой Валентиной Коноваловой.

Портал kino-teatr.ru уточнил обстоятельства смерти артиста, отметив, что трагическое событие произошло вечером 5 февраля 2026 года в Елизаветинской больнице, причиной смерти стал инфаркт миокарда.

Артуру Арутюняну исполнилось бы 69 лет 12 февраля 2026-го. Родившийся в 1957 году артист завершил образование в Ереванском театральном институте в 1981 году. Большая часть его карьеры связана с городом на Неве, где он жил и творчески развивался. За годы своей деятельности Арутюнян сыграл заметные роли в кинофильмах и телесериалах, среди которых выделяются картины "Гений" (1991), "Жертва для императора" (1991), сериал "Улицы разбитых фонарей" (1998) и, конечно, знаменитая лента "Брат" (1997).

Фото: кадр из фильма "Брат" (1997)