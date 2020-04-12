  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге с 10 апреля по 22 июня пройдет акция "Красная гвоздика"
Вчера, 11:46
408
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Каждый может купить за пожертвование значок красной гвоздики, а все собранные средства пойдут на медицинскую помощь для ветеранов.

Во всей стране, в том числе в Петербурге, 10 апреля стартовала благотворительная акция "Красная гвоздика". Продлится мероприятие до 22 июня. 

Каждый желающий может купить за пожертвование значок красной гвоздики, а все собранные средства пойдут на медицинскую помощь для ветеранов Великой Отечественной войны. Волонтеров можно встретить на центральных улицах города, в парках и на массовых мероприятиях. Они одеты в фирменную одежду с символикой проекта. Также значки получится приобрести в отделениях "Почты России", поездах дальнего следования и скоростных составах РЖД, на маркетплейсах и в некоторых сетевых магазинах. 

В прошлом году сбор составил свыше 115 млн рублей. 

Сегодня акция стала по-настоящему народной – в прошлом году нас поддержали 85 регионов. Красная гвоздика – это не просто значок, а доступный каждому искренний жест памяти и благодарности. 

Катерина Круглова, исполнительный директор фонда "Память поколений" 

Ранее на Piter.TV: подготовка к Параду Победы стартовала в Петербурге. 

Фото: предоставлено организаторами акции

Теги: акция, красная гвоздика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии