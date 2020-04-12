В Петербурге с 10 апреля по 22 июня пройдет акция "Красная гвоздика"

Каждый может купить за пожертвование значок красной гвоздики, а все собранные средства пойдут на медицинскую помощь для ветеранов.

Во всей стране, в том числе в Петербурге, 10 апреля стартовала благотворительная акция "Красная гвоздика". Продлится мероприятие до 22 июня.

Каждый желающий может купить за пожертвование значок красной гвоздики, а все собранные средства пойдут на медицинскую помощь для ветеранов Великой Отечественной войны. Волонтеров можно встретить на центральных улицах города, в парках и на массовых мероприятиях. Они одеты в фирменную одежду с символикой проекта. Также значки получится приобрести в отделениях "Почты России", поездах дальнего следования и скоростных составах РЖД, на маркетплейсах и в некоторых сетевых магазинах.

В прошлом году сбор составил свыше 115 млн рублей.

Сегодня акция стала по-настоящему народной – в прошлом году нас поддержали 85 регионов. Красная гвоздика – это не просто значок, а доступный каждому искренний жест памяти и благодарности. Катерина Круглова, исполнительный директор фонда "Память поколений"

Фото: предоставлено организаторами акции