В Петербурге выросло число нарушений в рамках "Недели чистоты"

В Санкт-Петербурге продолжается городская акция "Неделя чистоты", в рамках которой инспекторы контролируют состояние фасадов и прилегающих территорий. По данным пресс-службы ГАТИ Санкт-Петербурга, за первые дни мероприятия количество выявленных нарушений заметно увеличилось.

Если в начале недели фиксировалось около 10 недочётов, то к четвёртому дню их число достигло 50. Специалисты связывают рост показателей с расширением объёма проверок и более детальным осмотром объектов.

Наиболее часто инспекторы выявляли незаконные надписи, граффити и размещённые без разрешения объявления на фасадах зданий, а также в зонах проведения ремонтных и строительных работ. Устранением нарушений занимаются собственники помещений и подрядные организации, ответственные за содержание территорий.

В течение четвёртого дня специалисты проверили более 200 объектов городской инфраструктуры. Нарушения были обнаружены на 60 из них, при этом на 50 объектах недостатки уже устранены.

Контроль за соблюдением правил благоустройства в рамках акции продолжается, проверки охватывают различные районы города.

