Гости "Пятёрочки" смогут получить годовой запас любимых продуктов

Торговая сеть "Пятёрочка" запустила акцию "Без забот на год вперед", в рамках которой разыграет семейный автомобиль, годовой запас любимых продуктов, а также сертификаты на покупки и бытовую технику.

Акция проходит во всех магазинах сети до 9 июля 2023 года. Для участия необходимо совершить покупку от 300 рублей и зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru. Гости, выполнившие эти условия, смогут принять участие в еженедельном розыгрыше подарочных карт на покупки в "Пятёрочке" номиналом три тысячи рублей.

При регистрации более трёх чеков в неделю на сумму от 300 рублей гости получат возможность выиграть годовой запас любимых продуктов из "Пятёрочки", который будет разыгрываться еженедельно до конца акции. До 9 июля будет разыграно 180 таких запасов.

Также после регистрации первого чека каждый гость получает гарантированный приз – промокод на месяц пользования сервисом "Пакет" за 1 рубль и 1100 баллов на карту Х5 Клуба. Дополнительно среди всех участников, активировавших данный промокод, каждую неделю будет разыгрываться смартфон. Помимо этого, каждую неделю среди тех, кто оформил покупки в экспресс-доставке, будут разыгрываться сертификаты на приобретение посудомоечной машины.

Главный приз – семейный автомобиль – может получить любой участник, зарегистрировавший за время проведения акции более десяти чеков от 300 рублей.

В акции также предусмотрены призы за покупку товаров от брендов-партнеров. Покупатели смогут принять участие в дополнительном еженедельном розыгрыше, где среди призов – умные часы, кофемашина, электрогриль, робот-пылесос, сертификаты в парфюмерный магазин и многое другое.

Помимо этого, "Пятёрочка" снова даёт всем друзьям возможность стать счастливыми обладателями крупной денежной суммы. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие в акции, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек. По итогам акции одна пара друзей получит по 100 тысяч рублей каждый.

Все подробности об акции можно узнать на сайте actions.5ka.ru.

Фото: торговая сеть Пятёрочка