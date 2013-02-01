В Академии "Управления городской средой" эвакуировали 200 человек

Лжеминер предупредил о взрывном устройстве в здании.

В среду, 29 ноября, из Академии "Управления городской средой" эвакуировали 200 человек после сообщения лжеминера. Злоумышленник отправил предупреждение о заминировании трех зданий в Петербурге.

По информации Piter.tv, правоохранители проверили объекты. Ничего опасного они не нашли. Из Академии "Управления городской средой" на Миргородской, 24-28, вывели 200 человек. В остальных зданиях эвакуация не проводилась.

В результате случившегося никто не пострадал. Сейчас стражи порядка устанавливают личность "шутника".

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Фото: Piter.tv