Агропромышленный форум "Агрорусь-2025" пройдет в Петербурге в новом формате

С 15 по 17 октября в выставочном комплексе "Экспофорум" в Петербурге состоится крупная отраслевая выставка "Агрорусь-2025". Организаторы отмечают, что в этом году мероприятие проводится в обновлённом формате, ориентированном на достижение реальных бизнес-результатов участниками продовольственного рынка и активное использование инновационных решений. Экспозиция объединяет участников из более чем 10 российских регионов, а также Беларуси и Китая.

Программа включает более тридцати деловых мероприятий, специализированные демонстрации продукции и площадки для B2B-встреч.

Важнейшим элементом станет "Центр деловых контактов", функционирующий два дня:

15 октября — встречи с представителями розничных сетей,

16 октября — переговоры с компаниями сектора HoReCa.

Организаторы подчёркивают, что новый формат позволит участникам эффективно налаживать контакты, демонстрировать достижения и внедрять современные технологические решения в агропромышленной сфере.

Фото: сайт выставки "Агрорусь"