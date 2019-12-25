В ГАТИ рассказали, ремонт каких объектов запланирован на IV квартал 2025 года

Наибольшее количество работ предусмотрено в Центральном и Адмиралтейском районах (210 и 139 адресов соответственно).

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга представила оперативную адресную программу на IV квартал 2025 года. Документ представляет собой подробный план строительных и ремонтных работ сроком на 4 месяца, предназначенный для координации действий подрядчиков и предотвращения случаев несогласованной застройки, когда благоустройство выполняется раньше завершения ремонта коммуникаций.

План охватывает более 1300 объектов по всему Петербургу. Наибольшее количество работ предусмотрено в Центральном и Адмиралтейском районах (210 и 139 адресов соответственно). Минимальное число объектов сосредоточено в Колпинском (36) и Петродворцовом (33) районах. В перечень включены как вновь появившиеся адреса, так и продолжения ранее запущенных проектов.

Большая часть запланированных мероприятий касается ремонта жилого фонда (более 650 объектов), инженерной инфраструктуры (около 350 объектов) и дорожного хозяйства, включая мосты и путепроводы (примерно 110 объектов).

Особое внимание в программе уделено работам по реконструкции инженерных сетей, главным образом в Парголово. Среди дорожных объектов выделяются проекты на Вишерской улице и мосту на Загородной улице.

Кроме того, предусмотрены процедуры оформления разрешений на строительство шести дошкольных образовательных учреждений в Красносельском и Приморском районах.

Важно подчеркнуть, что данная программа является ориентировочной и может подвергнуться изменениям. Календарный график разработан таким образом, чтобы минимизировать возможные неудобства для жителей города в процессе реализации намеченных работ.

Фото: Пресс-служба ГАТИ Петербурга