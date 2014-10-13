Более пяти тысяч петербургских семей приобрели жилье с помощью соцвыплат

Из более чем пяти тысяч семей, улучшивших жилищные условия в текущем году, наибольшую долю составляют жители коммунальных квартир.

Более пяти тысяч петербургских семей приобрели жилье с помощью социальных выплат. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета.

С начала 2023 года 5132 семьи использовали предоставленные социальные выплаты для покупки нового жилья. Сумма перечисленных из городского бюджета Петербурга средств превысила 18 млрд рублей.

Из более чем пяти тысяч семей, улучшивших жилищные условия в текущем году, наибольшую долю составляют жители коммунальных квартир: 1433 семьи сменили коммуналки на отдельное жилье. Также выплатами воспользовались 1185 молодых семей. Очередники "общей очереди" также получили 856 социальных выплат.

В Петербурге выплаты получают городские очередники в шести категориях содействия: жители расселяемых коммунальных квартир, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, заемщики и созаемщики по ипотечным кредитам, очередники "общей" очереди, в том числе работники бюджетной сферы, молодые семьи.

Ранее стало известно, что уже 98% очередников получили соцвыплату на квартиру. Размер соцвыплаты составляет 1,19 млн рублей на каждого заявителя в составе семьи или 2,18 млн рублей на одиноко проживающего заявителя. Срок реализации свидетельства – 7 месяцев.

Фото: unsplash