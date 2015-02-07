В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и ветра

Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность.

По информации Росгидрометцентра, с 15:00 до 21:00 21 июля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности в связи с грозой. В ночь на понедельник на юге города уже выпало до 15 мм осадков.

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП.

Также особую осторожность следует соблюдать пешеходам.

Фото: Piter.tv