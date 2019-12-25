Жаркая неделя в Петербурге: синоптики обедают до +30 градусов

К середине недели облачность значительно уменьшится, и солнце будет появляться чаще.

На предстоящей неделе с 21 по 27 июля петербуржцев ждет переменчивая погода с постепенным переходом к жаре. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сейчас над регионом проходит атмосферный фронт, который принес кратковременные дожди и грозы. В ночь на воскресенье на юге города выпало до 15 мм осадков. В начале недели еще возможны локальные дожди, но вероятность их увидеть будет невысока. Однако, петербуржцам напомнили, куда звонить при скоплении воды после дождя.

В первой половине недели фон температуры в Санкт-Петербурге +26...+28 градусов, во второй половине недели +28...+30 градусов. Александр Колесов, синоптик

К середине недели облачность значительно уменьшится, и солнце будет появляться чаще. Атмосферное давление останется пониженным, что характерно для неустойчивой воздушной массы.

Уже со среды осадки прекратятся, и установится сухая жаркая погода. Пик тепла придется на вторую половину недели, когда столбики термометров могут подняться до 30-градусной отметки.

Такая погодная ситуация сложилась из-за малоподвижного циклона над Беларусью и Центральной Россией, который приносит обильные дожди в эти регионы, а Ленинградской области достаются лишь "крохи" осадков.

Фото: Piter.tv