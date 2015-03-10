В Петербурге 16 августа объявили "желтый" уровень погодной опасности

Ожидаются гроза и порывы ветра.

По информации Росгидрометцентра, 16 августа с 03:00 до 10:00 на территории Санкт-Петербурга объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности в связи с грозой и ливнями. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в городской администрации.

Также 16 августа с 05:00 до 18:00 ожидается сильный ветер. Местами порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.



Водителей и пешеходов просят проявлять особую осторожность. Водителям необходимо заранее снижать скорость, избегать резких манёвров, а пешеходам – отказаться от передвижения на средствах индивидуальной мобильности и не приближаться к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям.

На следующей неделе синоптики прогнозируют прохладную погоду с температурой около +20 градусов.

Фото: Piter.tv