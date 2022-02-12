Петербуржцев ждут два теплых солнечных дня перед похолоданием

Метеоролог рекомендует петербуржцам насладиться двумя теплыми днями, прежде чем погода вновь испортится.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил что в четверг и пятницу горожан ждет лучшая погода на этой неделе. Благодаря сформировавшемуся над Прибалтикой антициклону в эти дни ожидается солнечная и сухая погода с температурой +24...+26 градусов.

Однако уже в субботу ситуация изменится. Через Ленинградскую область пройдет атмосферный фронт, который принесет дожди, преимущественно в ночное и утреннее время. К вечеру осадки прекратятся, и даже появится солнце, но температура не поднимется выше +18...+19 градусов.

На следующей неделе синоптики прогнозируют прохладную погоду с температурой около +20 градусов. По словам Колесова, предстоящие выходные окажутся даже холоднее, чем последующие рабочие дни.

Фото: Piter.tv