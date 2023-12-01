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Из-за сильного ветра в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности
Сегодня, 12:44
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Из-за сильного ветра в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности

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Предупреждение будет действовать с 05:00 до 19:00 4 апреля.

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности в связи с сильным ветром. Об этом сообщили в Смольном. 

По информации Рocгидрометцeнтрa, с 05:00 до 19:00 4 апреля в городе ожидаются порывы западного и северо-западного ветра до 15-20 м/с. 

Просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.

Пресс-служба Смольного 

По словам синоптика Александра Колесова, завтра столбики термометров покажут не выше +5…+7 градусов, а в выходные – до +1…+3 градусов. Похолодание принесет циклон. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ветер, желтый уровень опасности
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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