Из-за сильного ветра в Петербурге объявлен "желтый" уровень опасности

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности в связи с сильным ветром. Об этом сообщили в Смольном.
По информации Рocгидрометцeнтрa, с 05:00 до 19:00 4 апреля в городе ожидаются порывы западного и северо-западного ветра до 15-20 м/с.
Просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.
Пресс-служба Смольного
По словам синоптика Александра Колесова, завтра столбики термометров покажут не выше +5…+7 градусов, а в выходные – до +1…+3 градусов. Похолодание принесет циклон.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все