В Петербурге 16-17 июля состоится "Жарить Фест"

Участникам фестиваля предлагают принять участие в турнире по бир-понгу, конкурсах по поеданию бургеров и соревнованиях по настольному футболу.

В обновленном семейном формате в этом году пройдет фестиваль еды "Жарить Фест". Мероприятие проведут в Design District DAA. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Гостей ждут пит-мастера, шеф-повара, премиальная мясная гастрономия, грили, сыроварни и фермерские продукты. Фестиваль расположится на 9 тыс. квадратных метрах. Перед посетителями выступят стендап-комики Роман Омелай, Влад Васильев, Никита Шубин и другие. Кроме того, участникам фестиваля предлагают принять участие в турнире по бир-понгу, конкурсах по поеданию бургеров и соревнованиях по настольному футболу. Понравится здесь и детям, которых будут развлекать аниматоры. В конце праздника можно будет воспользоваться услугами фотографа и сделать пару кадров.

Мероприятие пройдет 16 и 17 июля. Прийти на вечеринку можно бесплатно. Чтобы получить билет, необходимо пройти регистрацию на сайте.

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Фото: Pexels