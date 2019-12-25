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За день в Петербурге "заминировали" две школы и торговый центр
Сегодня, 8:23
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За день в Петербурге "заминировали" две школы и торговый центр

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Из учебных заведений эвакуировали 744 человека.

Неизвестные "заминировали" две школы и торговый центр в Петербурге, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В полицию 4 декабря в течение двух часов с неустановленных телефонов поступили два звонка об актах терроризма. Правоохранители осмотрели три объекта. 

В результате проверки взрывчатых веществ и взрывных устройств не было обнаружено. Из учебных заведений эвакуировали 744 человека. 

Злоумышленники разыскиваются. 

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестный заявил о минировании 30 школ в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминеры, торговый центр, школы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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