За день в Петербурге "заминировали" две школы и торговый центр

Из учебных заведений эвакуировали 744 человека.

Неизвестные "заминировали" две школы и торговый центр в Петербурге, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию 4 декабря в течение двух часов с неустановленных телефонов поступили два звонка об актах терроризма. Правоохранители осмотрели три объекта.

В результате проверки взрывчатых веществ и взрывных устройств не было обнаружено. Из учебных заведений эвакуировали 744 человека.

Злоумышленники разыскиваются.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестный заявил о минировании 30 школ в Петербурге.

Фото: Piter.TV