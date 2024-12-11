Задержан крупный "закладчик" наркотиков из Соснового Бора

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

Полицейские задержали в Сосновом Бору крупного "закладчика" наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В распространении запрещенных веществ подозревают 30-летнего местного жителя, его поймали при выходе из дома 23 по улице Солнечной.

В ходе досмотра у мужчины нашли и изъяли порцию синтетического наркотика массой чуть более 1 грамма. В квартире обнаружили еще 1 килограмм "синтетики", 2,5 млн рублей, мобильный телефон, оборудование и приспособления для расфасовки и упаковки веществ.

Подозреваемый не только торговал наркотиками с рук, но и "работал" на интернет-магазин. При изучении мобильного телефона задержанного правоохранители получили информацию о локации 85 полных тайников-закладок.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мигрант обвиняется в покушении на сбыт 26 граммов мефедрона.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти