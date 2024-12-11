В Петербурге мигрант обвиняется в покушении на сбыт 26 г мефедрона

Сбыть наркотическое вещество он не успел.

Петербургская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении уроженца одной из стран ближнего зарубежья, который был уличен в покушении на сбыт запрещенных веществ, – рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Как полагают в следствии, наркотики попали в руки обвиняемого от неустановленных лиц. В общей сумме он получил свыше 26 г мефедрона с целью дальнейшего сбыта.

Правоохранители задержали фигуранта дела. Большая часть веществ была обнаружена при обыске автомобиля задержанного. Оставшийся наркотик обвиняемый хранил в карманах штанов.

Уголовное дело по факту происшествия было направлено в суд Красногвардейского района для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV