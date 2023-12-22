В Петербурге на прошлой неделе началась полноценная мойка города

В понедельник на линии находятся 662 машины и 975 работников ручного труда дорожных предприятий.

На прошедшей неделе дорожники получили возможность для полноценной мойки города – ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" открыл для спецтехники пункты отпуска воды. Сейчас за сутки её уходит порядка 6-7 тысяч кубометров, рассказал Комитет по благоустройству.

Решение о замывке тех или иных участков принимается, исходя из конкретных погодных условий: периодически в некоторых районах температура опускается ниже нуля. В этих случаях специалисты возвращаются к зимним работам. Замываются не только поверхности магистралей и тротуаров, но и ограждения, островки безопасности, павильоны остановок.

К данному моменту с конца февраля израсходовано уже почти 80 тысяч кубометров воды. На полигон вывезено почти 980 кубометров мусора и 2900 тонн смета.

В понедельник на линии находятся 662 машины и 975 работников ручного труда дорожных предприятий.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга