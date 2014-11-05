Возбуждено уголовное дело по факту смерти пациента в частной клинике на Дунайском

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти пациента в частной клинике. Об этом рассказали в ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следствием установлено, что 22 августа пациенту клиники, расположенной на Дунайском проспекте, была проведена операция и назначена дата следующей явки для осмотра. При проведении медицинских манипуляций 28 августа наступила смерть 20-летнего мужчины.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти мужчины. С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины смерти пациента, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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