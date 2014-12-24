На восстановление заброшенных лагерей в Петербурге выделят более 20 млрд рублей

В числе объектов, подлежащих обновлению, лагеря в живописных местах, таких как Зеленогорск, Вырица, а также в деревнях Мерево, Большие Крупели и Даймище, а также посёлке Малышево.

Смольный положил начало программе восстановления детских оздоровительных лагерей, включив в неё 18 объектов, локализованных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По информации "Делового Петербурга", на эти цели выделено около 20 миллиардов рублей. Большинство лагерей, включённых в адресную программу, находятся в плачевном состоянии и не функционируют, что требует их сноса и новой застройки, согласно данным комитета по строительству.

В числе объектов, подлежащих обновлению, лагеря в живописных местах, таких как Зеленогорск, Вырица, а также в деревнях Мерево, Большие Крупели и Даймище, а также посёлке Малышево. Проект посвящён не только восстановлению физической инфраструктуры, но и созданию современных условий для отдыха и оздоровления детей, что является важным шагом к улучшению качества детского досуга.

После завершения первой фазы работы на этих лагерях, планируется расширение программы на другие, расположенные в Репино, Всеволожске, Сиверском, Громово и Васкелово, что позволит охватить большее число юных отдыхающих, обеспечив их безопасным и комфортным пребыванием.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")