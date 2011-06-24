В Петербурге планируют обновить более 160 км дорог в 2025 году

Работы на магистрали в Курортном районе выполнены в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Губернатор Александр Беглов сообщил о завершении ремонта участка Приморского шоссе в Курортном районе — от Вокзальной улицы в посёлке Солнечное до реки Приветной. Работы выполнены в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Всего в 2025 году в городе планируется обновить более 160 километров дорог.

Приморское шоссе является одной из ключевых магистралей, связывающих Санкт-Петербург с Ленинградской областью. Оно обеспечивает доступ к детским лагерям, санаториям, базам отдыха и популярным туристическим объектам, включая исторические достопримечательности и природные заповедники.

Всего в этом году обновим в Петербурге более 160 километров дорог Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Видео: Telegram / Александр Беглов