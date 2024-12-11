В Петербурге 16 января утилизировали миллионный кубометр снега

Измерение снежных масс в кузове автомобиля происходит при помощи бесконтактного лазерного сканирования.

Снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты Петербурга 16 января утилизировали миллионный кубометр снега с начала зимнего сезона 2024-2025 года. За минувшие сутки было принято более 50 тысяч кубометров снежных масс.

Лидерами являются снегоплавильные пункты на Кушелевской дороге (около 92 тысяч кубометров), на Мебельной улице (более 86 тысяч кубометров) и на Октябрьской набережной (свыше 86 тысяч кубометров), а также стационарный снегоприемный пункт на Взлетной улице (около 92 тысяч кубометров).

Измерение снежных масс в кузове автомобиля происходит при помощи бесконтактного лазерного сканирования. Машина проезжает под рамкой сканера со скоростью 5-8 км/час, и данные автоматически заносятся в систему учета.

Основная нагрузка на пункты приходится на ночное время, когда городские службы активизируют уборку и транспортировку снежных масс.

Фото: Смольный