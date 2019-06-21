В Петербурге 30% мужчин готовы уйти в декрет вместо жены

При этом, 59% мужчин отвергают такую возможность.

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob в ходе опроса выяснили, что в Санкт-Петербурге 30% мужчин готовы уйти в декрет вместо жены.

В Санкт-Петербурге число компаний, где мужчины пользовались правом на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, на данный момент – 15%. Число мужчин, отвергающих возможность ухода в декрет, составляет 59% (каждый третий мужчина полностью отрицает такую возможность, а 25% считают это маловероятным).

А вот 30% реальных и потенциальных отцов готовы при необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 11% считают такую ситуацию вполне возможной.

Ранее стало известно, что 7% петербургских женщин столкнулись с негативной реакцией работодателей на новость о беременности. Так, 56% женщин сообщили о беременности своему начальнику в первом триместре, 14% — во втором, а 4% — незадолго до ухода в декрет, либо в седьмой месяц беременности.

Фото: unsplash (Omar Lopez)