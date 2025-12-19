Трасса автобуса №469 в Петербурге изменилась второй раз за день

Согласно изменениям, транспортное средство теперь не осуществляет остановку в садоводстве "Восход", делая невозможным проезд пассажиров до конечной остановки "Садоводство "Восход-2"".

Маршрут автобуса №469 в Петербурге повторно скорректировал своё движение в течение суток. Согласно изменениям, транспортное средство теперь не осуществляет остановку в садоводстве "Восход", делая невозможным проезд пассажиров до конечной остановки "Садоводство "Восход-2"". Об этом информирует пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Обновленная схема следования выглядит следующим образом:

Прямой маршрут: остается прежним вплоть до пересечения с Мурманским шоссе, далее направляется в сторону посёлка "Приладожский".

Обратный маршрут: начинается от посёлка "Приладожский", движется по Мурманскому шоссе и возвращается на основную линию движения.

В дополнение отмечается, что метрополитен и отдельные маршруты наземного пассажирского транспорта будут действовать круглосуточно в период празднования Рождества, обеспечивая связь центра города с отдалёнными территориями.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга