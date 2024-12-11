На реке Охта образовалась снежура

В условиях чередования сильных снегопадов и повышения температуры до положительных значений в Северной столице на водоемах иногда можно заметить первые стадии замерзания воды.

В четверг, 23 января, стало известно, что жители Санкт-Петербурга наблюдали образование "ледяного сала" на реке Охта. Об этом проинформировала пресс-служба районной администрации в своем Telegram-канале.

В условиях чередования сильных снегопадов и повышения температуры до положительных значений в Северной столице на водоемах иногда можно заметить первые стадии замерзания воды. Одна из местных жительниц смогла зафиксировать этот процесс на фотографии.

Стоит отметить, что появление снежуры в Петербурге уже отмечалось в декабре прошлого года. Это явление представляет собой одну из стадий формирования сплошного ледяного покрова. Сначала образуются ледяные иглы, затем — ледяное сало, далее — снежура и, наконец, шуга.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург 23 января будет в зоне влияния тёплого сектора североатлантического циклона.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского (Нина Дубовик)