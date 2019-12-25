Средний лимит по кредитным картам в Петербурге снизился на 11,3% за год

В Петербурге за прошедший год средний размер лимита по новым кредитным картам уменьшился на 11,3%. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По России в целом снижение оказалось еще более заметным — в феврале средний лимит сократился на 12,9% и составил 98,1 тыс. рублей. Наибольшее падение зафиксировано в Приморском (–20,4%) и Красноярском (–19,2%) краях, Ленинградской (–16,7%) и Кемеровской (–16,1%) областях, а также в Волгоградской области (–15,6%). В то же время в Ростовской области и Ставропольском крае наблюдался рост — на 5% и 2,3% соответственно.

В феврале 2026 года наибольшие средние лимиты по новым кредитным картам были отмечены в Москве — 134,5 тыс. рублей; Московской области — 116,2 тыс. рублей; Санкт-Петербурге — 115,6 тыс. рублей; Тюменской области (с учетом ХМАО и ЯНАО) — 103,8 тыс. рублей; Ленинградской области — 102,2 тыс. рублей.

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, средний размер лимита по новым картам остается на исторически низком уровне — около 90–100 тыс. рублей. Это связано с жесткой денежно-кредитной политикой регулятора, направленной на охлаждение кредитного рынка. В результате банки стали осторожнее подходить к выдаче новых карт и ограничивать размеры лимитов.

Несмотря на общую тенденцию к снижению, в августе 2025 года в Петербурге наблюдался резкий рост: общий объем одобренных лимитов достиг 13,41 млрд рублей (+43% к июлю). Кроме того, количество выданных карт составило 68 720 штук (+27%), а средний лимит вырос до 195 тыс. рублей (+12%).

Ранее мы сообщили о том, что средний срок автокредитов в Петербурге вырос почти на 6%.

