В ночном клубе на Васильевском острове во время ссоры мужчин женщина получила пулю в ногу

Участники конфликта после этого скрылись, а пострадавшая после оказания медпомощи отпущена домой.

Полиция Василеостровского района разыскивает стрелка, ранившего женщину у клуба. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 14 августа поступило сообщение о конфликте у клуба в доме 55 по 10-й линии Васильевского острова. Прибывшими правоохранителями было установлено, что у входа в клуб между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них стал размахивать травматическим пистолетом. В результате произошёл самопроизвольный выстрел и пуля попала в ногу 38-летней посетительнице клуба, которая сидела за столиком в зале.

Участники конфликта после этого скрылись, а пострадавшая после оказания медпомощи отпущена домой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство).

Фото: pxhere