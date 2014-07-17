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На петербургском производстве рабочему размозжило правую кисть
Сегодня, 16:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На петербургском производстве рабочему размозжило правую кисть

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Он не заметил, как угодил рукой под пресс.

Рабочий чуть было не остался без кисти на петербургском производстве. Об этом рассказал 78.ru.

Рабочий был на смене ночью 9 октября, по своей невнимательности он не заметил, как угодил рукой под пресс. Медики скорой помощи увезли 34-летнего пострадавшего в больницу в удовлетворительном состоянии. У него диагностировали размозжение правой кисти, вывих и перелом крючковидной кости.

Подробности выясняются.

Ранее сварщик погиб на "Северной верфи" после падения с высоты.

Фото: Piter.tv

Теги: производство, травма
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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