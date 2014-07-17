На петербургском производстве рабочему размозжило правую кисть

Он не заметил, как угодил рукой под пресс.

Рабочий чуть было не остался без кисти на петербургском производстве. Об этом рассказал 78.ru.

Рабочий был на смене ночью 9 октября, по своей невнимательности он не заметил, как угодил рукой под пресс. Медики скорой помощи увезли 34-летнего пострадавшего в больницу в удовлетворительном состоянии. У него диагностировали размозжение правой кисти, вывих и перелом крючковидной кости.

Подробности выясняются.

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Фото: Piter.tv