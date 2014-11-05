Прокуратура помогает пожилой петербурженке получить компенсацию за ремонт после затопления

Квартиру пожилой женщины затопило из-за неисправности на стояке горячего и холодного водоснабжения в квартире соседки, проживающей этажом выше.

Прокуратура Петербурга провела проверку по факту затопления квартиры 84-летнего инвалида II группы, ветерана труда. подробности сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в апреле 2023 года в многоквартирном доме № 70 по Народной улице квартиру пожилой женщины затопило из-за неисправности на стояке горячего и холодного водоснабжения в квартире соседки, проживающей этажом выше.

В квартире пострадавшей нужно было проводить ремонт стоимостью более 340 тысяч рублей. В ходе осмотра квартиры прокуратурой были зафиксированы трещины на потолке, повреждения отделки стен в жилых комнатах, коридоре и кухне, отклеивание обоев, нарушения электропроводки. По всей квартире вздулся линолеум. Соседка не предпринимала меры по возмещению пенсионерке причиненного ущерба.

Прокуратура района обратилась в суд с иском в интересах пожилой петербурженки о взыскании с виновницы коммунальной аварии материального ущерба. Полное устранение нарушений и восстановление прав женщины находится на контроле надзорного ведомства.

Фото: Telegram/ Прокуратура г. Санкт-Петербурга