68% родителей петербургских школьников оказались против школьной формы советского образца

Родители считают, что форма должна разрабатываться с учетом текущих тенденций.

Только каждый пятый родитель школьника хотел бы, чтобы их ребёнок носил школьную форму времён императорской России и Советского Союза. Об этом рассказали в сервисе по поиску работы Superjob.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил Министерству просвещения ввести новую школьную форму, взяв за основу форму начала ХХ века и СССР. Согласно опросу, подобную инициативу поддерживают лишь 24% опрошенных петербуржцев,61% считают, что школьная форма должна разрабатываться в соответствии с современными тенденциями. Ещё 15% затруднились с ответом.

Мужчины чаще высказывались за форму в историческом стиле. Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников советской формы.

Что касается родителей школьников: только каждый пятый из них (19%) хочет, чтобы ребенок носил школьную одежду в стиле императорской России и СССР. 68% считают, что форма должна разрабатываться с учетом текущих тенденций.

Фото: unsplash