Программа догазификации в Петербурге выполнена почти на 100%

Из общего числа заявок, поданных петербуржцами, уже подписано 97% договоров, а 96% из них осуществлены.

Программа догазификации в Петербурге близка к завершению и выполнена практически на 100%. Об этом заявил глава правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер на встрече межведомственного совета, посвященного реализации соглашения о сотрудничестве между городом и компанией.

Из общего числа заявок, поданных петербуржцами, уже подписано 97% договоров, а 96% из них осуществлены. Совместная работа в области газоснабжения и газификации является примером для других регионов страны, отметил Миллер.

Он также добавил, что уровень технически возможной газификации сети в городе практически достиг 100%, составив 99% на 1 января 2025 года. Все текущие проекты в области газоснабжения и газификации показывают, что в городе появляются новые потребители, и "Газпром" оперативно создает газовые объекты.

Ранее мы сообщили о том, что "Газовые итоги" 2024 года подвели в Ленобласти.

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