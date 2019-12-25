На проспекте Культуры в коммуналке мужчина справляет нужду прямо в комнате

В полицию обратилась соседка мужчины.

Необычное заявление проверяет полиция Калининского района Петербурга, рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 27 ноября в полицию позвонила жительница дома 31/1 по проспекту Культуры. Женщина пожаловалась на соседа по коммунальной квартире. Дело в том, что мужчина выпивает и ленится ходить справлять нужду в туалет. Он справляет естественные надобности в своей комнате. Соответственно, запахи в коммунальной квартире стоят не самые приятные. На упреки мужчина отвечает бранью.

Заявление принято полицией, начата проверка.

Фото: Piter.tv