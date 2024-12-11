В доме с чердаком на Индустриальной улице вспыхнул пожар

Для ликвидации пожара задействовали две единицы техники и десять человек личного состава МЧС.

Сегодня, 5 февраля, в 8:13 произошел пожар в Колпинском районе на Индустриальной улице, дом 9.

Пожар охватил первый этаж и чердак одноэтажного дома размером 5x8 метров, общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу, пожар был потушен в 9:17. Информация о пострадавших отсутствует.

Для ликвидации пожара задействовали две единицы техники и десять человек личного состава МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что в здании на Конторской загорелось подвальное помещение.

Фото: Piter.TV