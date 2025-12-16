Власти Петербурга рассказали, где подростки могут заработать на каникулах

В Петербурге наблюдается рост числа подростков, желающих провести летние каникулы с пользой. Школьники в возрасте от 14 до 18 лет активно устраиваются на временную работу, чтобы не только отдохнуть, но и приобрести первый трудовой опыт, сообщает spb.aif.ru.
По словам первого заместителя председателя Комитета по труду и занятости населения Татьяны Морозковой, для молодёжи важен не столько заработок, сколько социальный аспект. При занятости четыре часа в день подростки могут рассчитывать на заработную плату в размере около 15 тысяч рублей в месяц. Дополнительно центр занятости населения выплачивает ещё 1800 рублей, если зарплату назначает работодатель.
Сейчас юные работники востребованы в различных сферах: музеи, гостиницы, архивы, туризм и благоустройство территорий. Глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко отметил, что ребята помогают с уборкой, посадкой цветов и мелким ремонтом.
Для оформления на работу школьникам понадобятся следующие документы:
Паспорт;
СНИЛС;
Медицинская справка;
Банковская карта "Мир".
Также важно помнить о трудовых ограничениях для несовершеннолетних: им запрещено работать ночью, поднимать тяжести и трудиться в местах, связанных с алкоголем и табачной продукцией. Согласно Трудовому кодексу РФ, продолжительность рабочего дня составляет до 4 часов (24 ч. в неделю) в 14–15 лет, до 5 часов в 15–16 лет и до 7 часов (35 ч. в неделю) в 16–18 лет.
Ранее петербуржцам рассказали, как сэкономить на коммунальных платежах во время отъезда.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все