Власти Петербурга рассказали, где подростки могут заработать на каникулах

При занятости четыре часа в день подростки могут рассчитывать на заработную плату в размере около 15 тысяч рублей в месяц.

В Петербурге наблюдается рост числа подростков, желающих провести летние каникулы с пользой. Школьники в возрасте от 14 до 18 лет активно устраиваются на временную работу, чтобы не только отдохнуть, но и приобрести первый трудовой опыт, сообщает spb.aif.ru.

По словам первого заместителя председателя Комитета по труду и занятости населения Татьяны Морозковой, для молодёжи важен не столько заработок, сколько социальный аспект. При занятости четыре часа в день подростки могут рассчитывать на заработную плату в размере около 15 тысяч рублей в месяц. Дополнительно центр занятости населения выплачивает ещё 1800 рублей, если зарплату назначает работодатель.

Сейчас юные работники востребованы в различных сферах: музеи, гостиницы, архивы, туризм и благоустройство территорий. Глава МО "Владимирский округ" Денис Тихоненко отметил, что ребята помогают с уборкой, посадкой цветов и мелким ремонтом.

Для оформления на работу школьникам понадобятся следующие документы:

Паспорт;

СНИЛС;

Медицинская справка;

Банковская карта "Мир".

Также важно помнить о трудовых ограничениях для несовершеннолетних: им запрещено работать ночью, поднимать тяжести и трудиться в местах, связанных с алкоголем и табачной продукцией. Согласно Трудовому кодексу РФ, продолжительность рабочего дня составляет до 4 часов (24 ч. в неделю) в 14–15 лет, до 5 часов в 15–16 лет и до 7 часов (35 ч. в неделю) в 16–18 лет.

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