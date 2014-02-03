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По улице Бабушкина закроют трамвайное движение c пятницы до понедельника
Сегодня, 12:49
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

По улице Бабушкина закроют трамвайное движение c пятницы до понедельника

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Трамваи изменят маршрут.

На улице Бабушкина специалисты будут проводить аварийно-восстановительные работ на сетях коммуникаций у дома №133к1 с 01:40 19 ноября до 04:30 22 ноября. На это время закрывают трамвайное движение, сообщили в Горэлектротрансе.

Трамвай №24 проследует от конечной станции "Трамвайный парк им. Володарского" по действующей трассе до конечной станции "Перекупной переулок"; а трамвай №27 пойдет по маршруту от конечной станции "Пр. Солидарности" по действующей трассе до конечной станции "Трамвайный парк им. Володарского"  (с учетом закрытия пр. Солидарности).

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, трамвайное движение, улица бабушкина
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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