На пересечении Дачного и Ветеранов установят четыре светофора

По данному проекту уже разработали проектно-сметную документацию.

На пересечении Дачного проспекта и проспекта Ветеранов появятся дополнительные светофоры. В Смольном такое решение было принято после обращения Дениса Четырбока Алексея Цивилева, которые просили обезопасить данный пешеходный переход. Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры

По данному проекту уже разработали проектно-сметную документацию и направили просьбу о выделении денежных средств в Комитет по финансам.

Заявку рассмотрят во время второго чтения проекта закона о бюджете. Александр Беглов также отметил, что рассматривается вариант строительства подземного перехода.

Фото: Piter.TV