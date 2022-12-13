Петербурженка получила перелом поясничного позвонка во время падения на Звенигородской улице

В Петербурге 24-летняя девушка получила перелом поясничного позвонка после падения на скользком тротуаре. Об этом стало известно Piter.tv.
Поздним вечером 2 апреля в больницу была доставлена девушка, у которой диагностировали перелом поясничного позвонка и ушиб мягких тканей поясничной области. После оказания помощи она была отпущена.
По словам пострадавшей, 1 апреля она упала на гололёде у дома 1 по Звенигородской улице.
Ранее в Ленобласти малыш сломал кости предплечья во время падения.
Фото: Piter.tv
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