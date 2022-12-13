В Ленобласти малыш сломал кости предплечья во время падения

Младенец упал в дивана и получил травмы.

Накануне, 1 апреля, в Ленобласти произошло несчастье. Маленький житель Тосненского района упал с дивана и сломал кости предплечья.

По информации 78.ru, малыша доставили в больницу. Врачи оказали пациенту помощь, а потом отпустили домой.

Инцидент произошел в поселке Красный Бор. По словам родителей, грудничок упал с дивана на кухне. Где были в этот момент его мама и папа, история умалчивает.

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Фото: Piter.tv