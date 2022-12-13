Онлайн-магазин отправил петербурженке заказ и оружие в подарок

Женщина нашла в коробке с нужным ей прибором пистолет и патроны, которые она не заказывала.

В День смеха сотрудники онлайн-магазина "пошутили" над покупательницей. Женщина заказала мясорубку, в подарок ей отправили пистолет и патроны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Жительница Петербурга обратилась в полицию. Она рассказала стражам порядка, что пришла забирать оплаченный прибор в пункт выдачи на Богатырском проспекте, 55. В коробке женщина нашла мясорубку, оружие и семь патронов. Оперативники изъяли у заявительницы "подарок".

Эксперт установил, что пистолет и патроны пригодны для стрельбы. Сейчас правоохранители проводят проверку. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv