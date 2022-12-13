Двое неадекватов решили матом и кулаками "поучить жизни" подростков

Инцидент произошел в ТРК "Порт Находка".

Двое пьяных мужчин отлупили подростков, занимаясь "воспитанием" молодого поколения. Инцидент произошел в ТРК "Порт Находка" около станции метро "Рыбацкое".

Выпившие хулиганы пристали к юношам, которые отдыхали на территории фудкорта. Неадекваты начали "учить жизни" детей, использую матерные слова. Подростки попросили собеседников поменьше браниться, чем разозлили мужчин. Разговор завершился дракой. Дебоширы решили отлупить детей.

По словам пострадавших, у мужчин был пистолет. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Шушарах пьяный мужчина пытался зарезать обидчика.

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