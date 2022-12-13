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В Шушарах пьяный мужчина пытался зарезать обидчика
Сегодня, 12:04
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В Шушарах пьяный мужчина пытался зарезать обидчика

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Пострадавший остался жив. Он находится в больнице.

В Шушарах накануне, 1 апреля, произошла поножовщина. На Первомайской улице, 20, на жителя Пушкинского района напал хулиган. Злоумышленник ранил неприятеля ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Пострадавшим оказался 38-летний мужчина.  Его доставили в больницу. Житель поселка обратился в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого на Пушкинской улице. Его доставили в участок. Выяснилось, что злоумышленник был пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти во время ДТП погибла восьмимесячная девочка.

Фото: Piter.tv

Теги: полиция, поножовщина, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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