В Шушарах пьяный мужчина пытался зарезать обидчика

Пострадавший остался жив. Он находится в больнице.

В Шушарах накануне, 1 апреля, произошла поножовщина. На Первомайской улице, 20, на жителя Пушкинского района напал хулиган. Злоумышленник ранил неприятеля ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Пострадавшим оказался 38-летний мужчина. Его доставили в больницу. Житель поселка обратился в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого на Пушкинской улице. Его доставили в участок. Выяснилось, что злоумышленник был пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv