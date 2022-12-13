В Ленобласти во время ДТП погибла восьмимесячная девочка

Один из водителей вылетел на полосу встречного движения.

Накануне, 1 апреля, в Ленобласти произошла страшная авария. Вечером на дороге "Анташи-Ропша-Красное Село" столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали пять человек. Кроме того, погиб маленький ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Главка.

За рулем машины Mitsubishi Delica находился 57-летний мужчина. Водитель не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Kaptur, за рулем которого находился 39-летний автомобилист.

В результате ДТП пострадали водители обеих машин. Травмы получили 64-летняя пассажирка Mitsubishi, пассажиры иномарки Renault: 5-летний мальчик и 39-летняя женщина. От полученных травм на месте аварии умерла восьмимесячная малышка.

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Фото: Piter.tv