На Кондратьевском проспекте взрослый сын угрожал матери, требуя две тысячи рублей

По информации Piter.tv, в полицию обратился 20-летний внук пенсионерки.

Накануне, 1 апреля, мужчина отнял деньги у своей пожилой матери. Инцидент произошел в квартире на Кондратьевском проспекте, 18/20.

По информации Piter.tv, в полицию обратился 20-летний внук пенсионерки. Он рассказал стражам порядка, что ее дядя угрожал ножом своей 69-летней матери. Злоумышленник отнял у родственницы две тыс. рублей.

На место случившегося прибыли правоохранители. Они задержали 41-летнего безработного сына пострадавшей. На злоумышленника завели уголовное дело.

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Фото: Piter.tv