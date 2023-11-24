В СПбГУ открыли памятник министру просвещения Российской империи Уварову

На мероприятии присутствовал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) у здания Двенадцати коллегий торжественно открыли памятник министру народного просвещения Российской империи Сергею Семеновичу Уварову. Об этом сообщили в Минпросвещения России.

В мероприятии приняли участие помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Петербурга Александр Беглов и ректор СПбГУ Николай Кропачев.

В 1819 году Уваров был инициатором преобразования Главного педагогического института в Санкт-Петербургский университет. Также при нём было положено начало реальному образованию России. Учёных в те времена начали отправлять за границу.

Памятник президенту Императорской Академии наук Сергею Уварову установлен по поручению президента РФ Владимира Путина. Инициатором установки стали Российское военно-историческое общество и СПбГУ. Российское военно-историческое общество (РВИО) взяло на себя организацию конкурса на лучший проект памятника, а также финансирование его изготовления. Правительство Петербурга провело необходимую работу по выполнению поручения Президента по установке памятника, в том числе по выбору и согласованию места. Автор памятника – народный художник России, академик Российской академии художеств Салават Щербаков.

Конкурс на эскиз памятника музыканту Василию Андрееву объявили в Петербурге. Проекты участников будут представлены на площадке культурно-досугового центра "Московский" до 26 ноября. Победителей конкурса объявят и наградят 28 ноября. Памятник музыканту будет установлен у Санкт-Петербургской детской музыкальной школы имени В. В. Андреева на Московском проспекте.

Видео: Минпросвещения России