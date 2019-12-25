Из Петербурга в Новосибирск отправили 25 контрейлерную платформу с прицепом-рефрижератором

Грузы должны доставить до Новосибирска за четыре дня.

Во вторник, 23 ноября, в пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали Piter.tv, что из Петербурга в Новосибирск была отправлена 25 контрейлерная платформа с прицепом-рефрижератором.

Платформу отправили со станции Шушары на станцию Клещиха. Специалисты должны следовать четкому графику, чтобы скоропортящийся груз прибыл в Новосибирск за 4 суток. Такой способ занимает куда меньше времени. Например, следование по данному маршруту на автомобиле занимает 9 дней.

Фото: СПб-Главный / Телеграм